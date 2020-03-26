Петербуржцам автоматически продлят на полгода субсидии на оплату ЖКУ

Жителям Северной столицы автоматически продлят на 6 месяцев выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом в четверг, 26 марта, сообщают в пресс-службе городского Жилищного комитета. Такое решение принято в качестве мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Ужесточить условия карантина поручил президент России Владимир Путин.
Таким образом, всем горожанам, у которых срок получения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заканчивается 31 марта или 30 апреля, автоматически продлят выплату на очередные полгода. Раньше для этого было необходимо лично обращаться в «Городской центр жилищных субсидий» с письменным заявлением.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в трех жилых комплексах Петербурга пожилые люди не будут получать квартплату за апрель в рамках борьбы с пандемией коронавируса.