Петербуржцам автоматически продлят на полгода субсидии на оплату ЖКУ

Петербуржцам автоматически продлят на полгода субсидии на оплату ЖКУ
Все государственные учреждения стараются предоставить гражданам возможность как можно меньше выходить на улицу. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Жителям Северной столицы автоматически продлят на 6 месяцев выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом в четверг, 26 марта, сообщают в пресс-службе городского Жилищного комитета. Такое решение принято в качестве мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Ужесточить условия карантина поручил президент России Владимир Путин.

Таким образом, всем горожанам, у которых срок получения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заканчивается 31 марта или 30 апреля, автоматически продлят выплату на очередные полгода. Раньше для этого было необходимо лично обращаться в «Городской центр жилищных субсидий» с письменным заявлением.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в трех жилых комплексах Петербурга пожилые люди не будут получать квартплату за апрель в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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Петербуржцам автоматически продлят на полгода субсидии на оплату ЖКУ
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