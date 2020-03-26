Пожилым жителям трех ЖК в Петербурге не будут начислять квартплату за апрель

Кроме того, пенсионерам не придётся лишний раз подвергать себя риску, выходя, чтобы оплатить счета за ЖКУ. Фото: Baltphoto

Кроме того, пенсионерам не придётся лишний раз подвергать себя риску, выходя, чтобы оплатить счета за ЖКУ. Фото: Baltphoto

В жилых комплексах «Юнтолово», «Северная долина» и «Панорама 360» всех собственников старше 65 лет освободят от начисления квартплаты за апрель.

Об этом рассказали в управляющей компании трех ЖК, «Эксплуатация-ГС СПб», являющейся дочерней организацией «Главстрой Санкт-Петербург». Все владельцы квартир старше 65 лет в вышеперечисленных комплексах смогут бесплатно пользоваться отоплением, водоснабжением и электричеством в течение апреля.

Сэкономленные средства управляющая компания предлагает потратить на продукты и лекарства, а также обеспечение условий, которые позволят пенсионерам максимально сократить необходимость выходить из дома в период пандемии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус, в случае несоблюдения правил карантина, может охватить Северную столицу всего за десять дней.