Петербург может быть заражен вирусом всего за десять дней

В случае возникновения повальных заболеваний коронавирусом нагрузка на врачей может быть чрезмерной Фото: pixabay.com

В случае возникновения повальных заболеваний коронавирусом нагрузка на врачей может быть чрезмерной Фото: pixabay.com

Такие данные следуют из исследований компании «2ГИС», которая на карте показала два варианта распространения эпидемии вируса в Петербурге. Первая версия аналитиков предполагает, что петербуржцы станут соблюдать минимальные требования по карантину, а именно соблюдение дистанции в два метра между людьми, самоизоляцию, карантин.

В этом варианте есть возможность избежать повального заражения коронавирусом тысячам людей. Именно это создает главную угрозу людям — в случае массовых заболеваний врачи и вся система здравоохранения не сможет справится с числом заболевших.

В странах, где число больных коронавирусом слишком велико, врачам приходится выбирать кого лечить в первую очередь. И на всех больных усилий медиков может не хватить, именно поэтому возникает высокая смертность.

Вторая карта распространения коронавируса в Петербурге от «2ГИС» показывает, что если жители Северной столицы станут игноировать режим карантина, то эпидемия может охватить Петербург всего за десять дней.

Тогда больницы могут быть переполнены, и врачи не смогут оказать всем необходимую помощь. Именно поэтому власти и призывают граждан страны сейчас максимально полностью соблюсти меры по самоизоляции, карантину, личной гигиене и т д.