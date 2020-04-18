В Ленобласти выплату на детей можно будет оформить в МФЦ

Теперь оформить социальную помощь местные жители смогут и в режиме самоизоляции.

С 18 апреля подать документы на выплату могут семьи, в которых имеются дети, которым пока еще не исполнилось 3 года, в случае, если у них имеется материнский капитал.

Данная поддержка в течение трех месяцев (апрель-июнь) будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда России, в связи с коронавирусной инфекцией. Размер выплаты на одного ребенка будет составлять 5 тысяч рублей.

Таким образом, данная услуга вошла с список социально-значимых. В период режима самоизоляции именно они могут оказываться в многофункциональных центрах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Помимо оформления выплат, в список вошли: оформление СНИЛС, выдача выписок из ЕГРН, компенсации трат на ЖКХ, выплаты для многодетных семей, оформление льготных проездных билетов, а также другие услуги.

Напомним, в Ленобласти с 9 апреля МФЦ оказывают услуги только по записи и только по вышеупомянутому списку услуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МФЦ в Петербурге приостановят работу до конца апреля.