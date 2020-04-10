МФЦ в Петербурге приостановят работу до конца апреля

Речь идет об абсолютно всех отделениях.

Об этом стало известно сегодня, 10 апреля, после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новое постановление, идущее в качестве дополнения к постановлению правительства Петербурга о мерах по противодействию COVID-19.

Начиная с завтрашнего дня, 11 апреля, в МФЦ можно будет обратиться только по единому телефону центра для получения справочной информации об услугах.

Хоть МФЦ и открыт в пятницу в последний день перед перерывом, без записи туда не попасть. Отделения работают только для выдачи документов по более ранним обращениям горожан.

Данные меры правительства призваны обеспечить жителей города от опасности, которую несет в себе коронавирус, стремительно распространяющийся в России и в Северной столице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МФЦ начнут принимать жителей Ленобласти с 9 апреля.