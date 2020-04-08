МФЦ начнут принимать жителей Ленобласти с 9 апреля

В Ленинградской области возобновляют работу центры «Мои Документы». Они будут работать в ограниченном режиме. Граждане смогут попасть на прием по предварительной записи.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, у ленинградцев появится возможность подать документы только по социально значимым услугам, к примеру, если появилась необходимость зарегистрировать недвижимость, оформить внутренний паспорт, оформить выплаты по родам и беременности, зарегистрировать рождение или смерть.

Результаты также будут выдавать по предварительной записи, но перед этим необходимо подтвердить готовность документов. Получить консультацию можно по телефону единой справочной службы 8-800-500-00-47.

Прием заявок начинается сегодня, 8 апреля. Записаться на прием можно на сайте mfc47.ru или по телефону необходимого вам отделения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Горячая линия» МФЦ в Петербурге начала работать в усиленном режиме.