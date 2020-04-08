«Горячая линия» МФЦ в Петербурге начала работать в усиленном режиме

&#171;Горячая линия&#187; МФЦ в Петербурге начала работать в усиленном режиме
Невостребованные документы хранятся в МФЦ минимум 2 месяца. Фото: https://gu.spb.ru

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и строгий режим самоизоляции в России, жизнь идет своим чередом, и люди по-прежнему активно пользуются услугами МФЦ.

По последним данным, только за 6 апреля операторы центра записали на прием свыше 50 тысяч жителей Северной столицы. «Горячая линия» МФЦ в этот день отреагировала на 16 147 звонков — это в три раза больше, чем в обычный день, отмечают на портале «Госуслуги». Кроме того, учреждение расширило штаб сотрудников колл-центра.

Около 35 тысяч заявителей получили уведомления о готовности документов. Отметим, что с 7 по 10 апреля многофункциональные центры будут выдавать документы по обращениям, поданным раньше 28 марта. В общей сложности, за это время МФЦ должен отдать 70 тысяч готовых документов.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Ленобласти увеличили объемы производства респираторов.

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«Горячая линия» МФЦ в Петербурге начала работать в усиленном режиме
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