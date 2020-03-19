В Ленобласти начали производить респираторы в усиленном режиме

В Ленобласти начали производить респираторы в усиленном режиме
"Респираторный комплекс" работает в две с половиной смены. Фото: pixabay

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко посетил предприятие ООО «Респираторный комплекс» под Всеволожском и оценил его производственный процесс.

Как сообщили в областном правительстве, завод по производству респираторов перешел в усиленный рабочий режим в связи с распространением в стране нового типа коронавируса.

Дрозденко рассказал, «Респираторный комплекс» работает в две с половиной смены. На сегодняшний день предприятие увеличило объемы поставок медицинских респираторов всех классов защиты во все российские субъекты.

Губернатор также отметил, что в Ленобласти, помимо «Респираторного комплекса» есть еще одно предприятие по производству средств индивидуальной защиты — «Клевер-Про» в Гатчинском районе, которое занимается производством медицинских масок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге медики заменяют маски марлей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть медицинские маски производство респираторы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Взятка за получение прав грозит жителю Петербурга сроком
В Ленобласти начали производить респираторы в усиленном режиме
Сеть кинотеатров «Мираж Синема» прекращает показ фильмов в ...
Детские оздоровительные лагеря Петербурга уходят на весенние каникулы из-за ...
Эксперты оценили, насколько вероятен рост доллара до 100 рублей
Петербурженка заразилась коронавирусом, не покидая страну
Ученые рассказали, какие пищеварительные симптомы говорят о коронавируса
Путин не согласен с теми, кто считает его царем