В Ленобласти начали производить респираторы в усиленном режиме

"Респираторный комплекс" работает в две с половиной смены. Фото: pixabay

"Респираторный комплекс" работает в две с половиной смены. Фото: pixabay

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко посетил предприятие ООО «Респираторный комплекс» под Всеволожском и оценил его производственный процесс.

Как сообщили в областном правительстве, завод по производству респираторов перешел в усиленный рабочий режим в связи с распространением в стране нового типа коронавируса.

Дрозденко рассказал, «Респираторный комплекс» работает в две с половиной смены. На сегодняшний день предприятие увеличило объемы поставок медицинских респираторов всех классов защиты во все российские субъекты.

Губернатор также отметил, что в Ленобласти, помимо «Респираторного комплекса» есть еще одно предприятие по производству средств индивидуальной защиты — «Клевер-Про» в Гатчинском районе, которое занимается производством медицинских масок.

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