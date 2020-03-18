В Петербурге медики заменяют маски марлей

Эксперты взялись за иглы и марли, чтобы восполнить дефицит медицинских масок.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на одного из своих читателей. Он уверяет, что ходил в одну из больниц и заметил, как персонал шьют марлевые повязки. Очевидец убежден, что врачи должны лечить, а не шить – вся эта ситуация кажется людям страной. С другой стороны, по всему городу сложно найти медицинские маски – чувствуется дефицит. И винить в этом врачей было бы странно.

Один из сотрудников учреждения объяснил, что маски шили в соответствии с приказом главного врача. Власти Петербурга уверяют, что в ближайшее время закупят маски у Китая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Канделаки начала продавать медицинские маски — пять штук за 980 рублей.