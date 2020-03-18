Канделаки начала продавать медицинские маски: пять штук за 980 рублей

Канделаки начала продавать медицинские маски: пять штук за 980 рублей
Тина Канделаки. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Известная телеведущая Тина Канделаки начала торговать медицинскими масками. Об этом стало известно благодаря ее страничке в Instagram.

С недавних пор у журналистки появился еще один источник дохода — она начала производить косметику под брендом Ansalagy. Теперь же под этим брендом можно купить комплект из 5 медицинских масок. Стоимость такой покупки составит 980 рублей.

Комплект городских масок. Фото: ansaligy

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заразившихся инфекцией COVID-19 в России увеличилось до 147. За сутки было зафиксировано 33 новых случая заражения. В Петербурге новых заболевших не выявлено.

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