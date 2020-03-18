Канделаки начала продавать медицинские маски: пять штук за 980 рублей

Известная телеведущая Тина Канделаки начала торговать медицинскими масками. Об этом стало известно благодаря ее страничке в Instagram.

С недавних пор у журналистки появился еще один источник дохода — она начала производить косметику под брендом Ansalagy. Теперь же под этим брендом можно купить комплект из 5 медицинских масок. Стоимость такой покупки составит 980 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заразившихся инфекцией COVID-19 в России увеличилось до 147. За сутки было зафиксировано 33 новых случая заражения. В Петербурге новых заболевших не выявлено.