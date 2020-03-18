Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 147

Число случаев заражения новым типом коронавируса в России за сутки возросло до 147 человек. Еще накануне граждан с подтвержденной инфекцией было 114.

Так, 31 инфицированный зафиксирован в Москве, по одному — в Томской и Новосибирской областях. В Петербурге новых заболевших не зафиксировано.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в общей сложности в стране зарегистрировано 147 случаев заражения COVID-19, из них 144 — у россиян, 2 — у граждан Китая, 1 — у гражданина Италии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва.