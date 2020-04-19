Сотрудники Елизаветинской больницы поздравили пациентов с Пасхой

В воскресенье, 19 апреля, в честь главного православного праздника, Пасхи, пациенты Елизаветинской больницы получили в подарок куличи.
Пасхальную выпечку для всех, находящихся на лечении в Елизаветинской больницы, испекли повара пищеблока. Куличи изготовили по специальному диетическому рецепту и с соблюдением всех санитарных норм. В общей сложности, их получили 600 пациентов.
По словам главной медсестры учреждения, Елены Савинцевой, сотрудники хотели поднять настроение пациентам, которые оказались в больнице в праздник и, к тому же, не могут встретиться с родными и близкими из-за строгих карантинных мер.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Покровскую больницу на Васильевском острове, сотрудники которой жаловались на недостаток средств индивидуальной защиты, обеспечили всем необходимым.