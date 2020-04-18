Комитет по здравоохранению обеспечил Покровскую больницу средствами защиты

Теперь медики оснащены всем необходимым.

Об этом стало известно, сегодня, 18 апреля. Новости о поставке столько важных вещей для медицинского персонала сообщила главный врач стационара Мария Бахолдина.

Врачи получили халаты, комбинезоны, перчатки, защитные маски, очки, а также все остальное, что необходимо для нормального функционирования больницы.

Помимо защитных средств, в Петербург поставили 70 тысяч костюмов, часть из которых в ближайшее время направят в Покровскую больницу. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на председателя Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

Напомним, 3 апреля персонал Покровской больницы сообщил об острой нехватке необходимой защитной экипировки. Власти отреагировали на заявление и пояснили, что специальные противочумные костюмы в стационаре не нужны, так как в него не направляют больных с коронавирусной инфекцией. Про средства защиты было сказано, что для всех медиков они имеются в больнице в полном объеме.

Позднее, коронавирус у пациентов учреждения все-таки подтвердился, поэтому часть костюмов туда все же доставили.

Уже позднее, 15 апреля, больница закрыла свои двери для новых больных, потому что оказалась переполнена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи Покровской больницы просят средства защиты от коронавируса