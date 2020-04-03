Врачи Покровской больницы просят средства защиты от коронавируса

Врачи Покровской больницы просят средства защиты от коронавируса
Врачи уверяют, что больница не готова к пациентам с коронавирусом. Фото: https://vk.com/spb_today

Они уверяют, что в учреждении нет ни специальных костюмов, ни лекарств, ни оборудования.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Видеозапись с обращением врачей опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На ней врачи рассказывают, что в Покровской больнице нет всего необходимого для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Медики говорят, что нет ни специальных костюмов, ни лекарств, ни оборудования для снабжения больных кислородом. Они отметили, что не отказываются от работы, просто не хотят стать теми, кто заболеет следующими.

В комитете по здравоохранению прокомментировали ролик. Там заверили, что индивидуальные средства защиты есть, а противочумные костюмы им не нужны.

«Покровская больница не принимает пациентов, зараженных коронавирусом»,

— заверили в ведомстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подготовят более 6 тысяч специализированных коек из-за коронавируса. В настоящее время, в городе реализовано 1,5 тыс. специализированных коек для людей с подозрением на коронавирус.

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