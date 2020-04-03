В Петербурге подготовят более 6 тысяч специализированных коек из-за коронавируса

Подготавливаются не только соответствующие места, но и материальные ресурсы. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Подготавливаются не только соответствующие места, но и материальные ресурсы. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге к концу апреля оборудуют 6,3 тыс. специализированных коек, чтобы подготовиться к пику эпидемии нового вируса. Соответствующее заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

Обо всем стало известно в пятницу, 3 апреля. По словам градоначальника, подготавливаются не только соответствующие места, но и материальные ресурсы.

В эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78» Беглов заявил, что места пациентов в медучреждениях будут оборудованы к 30 апреля.

В настоящее время, в городе реализовано 1,5 тыс. специализированных коек для людей с подозрением на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы стали тратить больше денег на еду из-за самоизоляции. Самыми популярными товарами стали крупы и макароны, мучные продукты, мясные консервы и товары для дома.