Петербуржцы стали тратить больше денег на еду из-за самоизоляции

Самыми популярными товарами в сервисе стали крупы и макароны, мучные продукты, мясные консервы и товары для дома. Фото: pixabay

Самыми популярными товарами в сервисе стали крупы и макароны, мучные продукты, мясные консервы и товары для дома. Фото: pixabay

В Северной столице карантин вынудил часть горожан увеличить расходы на еду.

Так, по данным сервиса доставки продуктов и товаров для дома «Самокат», 86% петербуржцев заказывают домой еду раз в 2-3 дня, покупать больше продуктов стали 39% горожан.

По данным сервиса, средний чек заказа также вырос. Кроме того, около половины опрошенных признались, что стали чаще готовить и правильно питаться. Другие горожане заявили, что скучают по десертам из ресторанов и фастфуду.

Чаще всего пользователи сервиса заказывают крупы и макароны, мучные продукты, мясные консервы, а также товары для дома.

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