Минздрав: ситуация с COVID-19 в РФ развивается по благоприятному сценарию

Ситуация с заболеваемостью новой инфекцией в России развивается по благоприятному сценарию. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, введенные в стране меры оказали значительное влияние на поступление зараженных, на тяжесть больных.

Глава ведомства также призвал россиян серьезно относиться к происходящему, прежде всего — к собственному здоровью. Он попросил граждан, в том числе, сократить потребление спиртного, которое негативно влияет на защитные силы организма.

Напомним, власти Китая в конце декабря прошлого года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вируса. Затем был установлен возбудитель болезни — коронавирус. Из-за распространения нового заболевания по всему миру ВОЗ 11 марта признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 20% заразившихся COVID-19 россиян не имеют симптомов.