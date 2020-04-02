Более 20% заразившихся COVID-19 россиян не имеют симптомов

Заболевание коронавирусом протекает без симптомов у более чем 20% граждан России. У 14% оно проявляется в форме пневмонии.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, только 14% имеют «признаки, клинику пневмонии», а также тяжелое и средне-тяжелое течение.

Руководитель ведомства успокоила, что для всех пациентов в медучреждениях хватит коек. И добавила, что всем инфицированным оказывается специализированная медпомощь.

Специалист уточнила, что 45 субъектов РФ на настоящий момент находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса, остальные — между третьей и четвертой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти сидящим на карантине работающим пенсионерам оплатят больничный. Постановление не коснется только тех, кто способен продолжать трудиться удаленно.