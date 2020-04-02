В Ленобласти сидящим на карантине работающим пенсионерам оплатят больничный

Жителям Ленобласти 65 лет и старше, которые продолжают работать, но в период карантина не могут этого делать, оплатят больничный.

Данное правило распространяется на всех, кто соблюдает режим самоизоляции, за исключением тех, кто способен продолжать трудиться удаленно.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и выплачиваться пособие, сформируют на период с 6 по 19 апреля. Он будет представлен в форме электронного документа

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 2 апреля выявлено 11 зараженных коронавирусной инфекцией.