В Ленобласти сидящим на карантине работающим пенсионерам оплатят больничный

В Ленобласти сидящим на карантине работающим пенсионерам оплатят больничный
Пенсионерам оплатят больничный. Фото: Pixabay

Жителям Ленобласти 65 лет и старше, которые продолжают работать, но в период карантина не могут этого делать, оплатят больничный.

Данное правило распространяется на всех, кто соблюдает режим самоизоляции, за исключением тех, кто способен продолжать трудиться удаленно.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и выплачиваться пособие, сформируют на период с 6 по 19 апреля. Он будет представлен в форме электронного документа

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 2 апреля выявлено 11 зараженных коронавирусной инфекцией.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленобласть пенсионеры
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе у курьера украли продукты
Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля
В Петербурге могут продлить учебный год на лето
Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком
У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
На Камчатке выявили первые случаи COVID-19
В Петербурге спасли серого тюлененка