В Ленобласти 2 апреля выявлено 11 зараженных коронавирусом

В Ленобласти 2 апреля выявлено 11 зараженных коронавирусом
Тест показали положительные результаты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Ленобласти зафиксировали 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Обо всем стало известно сегодня, 2 апреля.

Согласно данным Роспотребнадзора по области, тесты показали положительные результаты у жителей Подпорожья, деревни Волнаволок (Подпорожский район), Кудрово, Мурино, Новое Девяткино и Щеглово.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тыс. случаев заражения, более 40 тыс. человек умерли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге бесплатно выдавали 28 тысяч «Подорожников». Проездные выдали тем, кому необходимо передвигаться по городу в связи с рабочей деятельностью. Больше всего транспортных карт досталось сотрудникам медучреждений.

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