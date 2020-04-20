В Госдуме обсудят права соседей на упавшие яблоки на дачных участках

Владелец не может возводить на участке постройки и здания, которые могут каким-то образом помешать соседям. Фото: pixabay

Владелец не может возводить на участке постройки и здания, которые могут каким-то образом помешать соседям. Фото: pixabay

Также, в России на дачных территориях могут разрешить сносить постройки граждан, которые мешают их соседям.

Поправки в Гражданский кодекс России уже подготовлены. О них рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников «Российской газете».

Нововведения помогут недовольным гражданам добиваться сноса зданий, построенных против их воли. Но только, в случае, если они действительно приносят вред их участку своим возведением. Помимо этого, владельцы участков смогут требовать от соседей, чтобы новая постройка не влияла на количество солнечного света, который поступает на их земельную собственность.

Также, будет наконец-то прописано официально, кто имеет право на яблоки, упавшие с дерева на чужой участок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты рассказали, какие дачи выбирают петербуржцы для самоизоляции.