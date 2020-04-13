Эксперты рассказали, какие дачи выбирают петербуржцы для самоизоляции

При выборе загородного дома для самоизоляции жители Петербурга обращают внимание на цену, наличие интернета, близость водоема и местоположение.

Главным параметром при выборе дачи является стоимость. Наиболее востребованы дома со ставкой от 30 до 60 тыс. рублей в месяц. Обычно это объекты площадью 60-100 кв. метров с участком площадью от 6 до 15 соток, пояснили эксперты проекта BKN.RU.

Самоизолироваться большинство людей предпочитают в часе езды от города. Таким образом у них есть возможность бывать в Петербурге в личных и рабочих целях.

«Кроме удаленности людей привлекает наличие воды поблизости от дома. Обычно спрашивают про реки или озера», – отметила руководитель проекта BKN.RU и журнала «Загородное обозрение» Белла Малышева.

При аренде петербуржцы интересуются, присутствует ли в на даче интернет, хорошо ли работает мобильная связь и есть ли в доме горячая и холодная вода, душ и баня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне в период самоизоляции стали чаще смотреть телевизор.