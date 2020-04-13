Россияне в период самоизоляции стали чаще смотреть телевизор

В период самоизоляции россияне стали больше внимания уделять просмотру ТВ.

Интерес граждан к телевизионному контенту вырос на 35 %. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой исследования Mail.ru. Обычно такой рост показателей телесмотрения наблюдается во время новогодних и майских праздничных дней. Чаще всего россияне смотрят новостные программы, а также передачи для детей.

Вырос интерес к фильмам и сериалам. При этом небольшой популярностью пользуются образовательные и центральные каналы, а интерес к спортивным каналам упал более чем в два раза.

Напомним, в российских регионах до 30 апреля введен режим самоизоляции. Соответствующий указ подписала президент России Владимир Путин.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел режим самоизоляции. Нельзя без необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 853 155 человек. Скончались 114 247, при этом 423 554 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 15 770 человек, умерли 130. При этом 1 291 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор на фоне коронавируса посоветовал россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация негативно влияет на психологическое состояние.