Роспотребнадзор рекомендует меньше смотреть новостей про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне коронавируса посоветовал россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация негативно влияет на психологическое состояние.

Кроме того, в ведомстве посоветовали не курить и не отказаться от употребления алкоголя, а также исключить другие психоактивные вещества в целях подавления негативных эмоций.

Специалисты призвали вести здоровый образ жизни: правильно питаться, соблюдать режим сна, делать физические упражнения и общаться с родственниками и друзьями.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 858 669 человек. Скончались 42 151, при этом 178 099 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 337 человек, умерли 23. При этом 121 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба порекомендовал на фоне пандемии коронавируса посмотреть фильм «Заражение».