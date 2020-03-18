«Актуально»: Дзюба посоветовал посмотреть фильм «Заражение» на карантине

&#171;Актуально&#187;: Дзюба посоветовал посмотреть фильм &#171;Заражение&#187; на карантине
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба порекомендовал на фоне пандемии коронавируса посмотреть фильм «Заражение».

Рекомендацию футболист разместил на своей странице в Instagram. Дзюба опубликовал постер фильма 2011 года и кратко подписал его.

«Очень актуально! Советую посмотреть всем!», — написал спортсмен.

Дзюба поделился фильмом в Instagram. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Напомним, всего в мире заражению подверглись почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 147.

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