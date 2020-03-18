«Актуально»: Дзюба посоветовал посмотреть фильм «Заражение» на карантине

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба порекомендовал на фоне пандемии коронавируса посмотреть фильм «Заражение».

Рекомендацию футболист разместил на своей странице в Instagram. Дзюба опубликовал постер фильма 2011 года и кратко подписал его.

«Очень актуально! Советую посмотреть всем!», — написал спортсмен.

Напомним, всего в мире заражению подверглись почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 147.