Коронавирус может затянуть рассмотрение громких дел в Петербурге

Антикоронавирусные меры могут заметно осложнить жизнь судей и служащих судов в Петербурге. Не исключено, что некоторые процессы по громким делам с участием присяжных пойдут на второй круг.

Заседания по уголовным делам, рассматривающимся по первой инстанции в Санкт-Петербургском городском суде, перенесены на май. Однако нет гарантий, что режим повышенной готовности в стране не будет продлен, пишет «Мойка78«.

«Потом еще начнется сезон летних отпусков, так что может случиться, что некоторые коллегии присяжных просто разбегутся», — посетовал источник издания.

Основная коллегия в судах уровня субъектов РФ насчитывает восемь присяжные, также имеются запасные, но их немного. Длительный перерыв в рассмотрении часто сказывается на процессах с присяжным. Некоторые решают не возвращаться в суд по определенным обстоятельствам, другие теряют интерес. В случае если заменить присяжного некем, она распускается. По опыту дела о разбойных нападения на большегрузы отбор новой коллегии может затянуть процесс на годы.

В настоящее время присяжные заявлены или работают в восьми процессах из 17. Два из них были прерваны перед прениями сторон из-за пандемии коронавируса. Речь идет о слушании дела о расстреле сотрудников ОМОНа в Мурино и кровавом убийстве супругов в квартире на Планерной.