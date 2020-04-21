В Петербурге безработного должника по алиментам приговорили к 6 месяцам исправительным работам

Безработный 41-летний житель Красносельского района Петербурга на полгода отправится на исправительные работы из-за долгов по алиментам.

Мужчина должен был отдать четверть всех своих доходов несовершеннолетней дочери, однако никакого заработка у него не было, как не было и имущества, на которое приставы могли бы обратить взыскание. Тогда петербуржца приговорили к 40 часам обязательных работ. Это его не исправило: нарушитель продолжил вести праздный образ жизни, хотя задолжал ребенку около 40 тысяч рублей.

Тогда в отношении неплательщика возбудили уголовное дело. Теперь мужчина полгода проведет на исправительных работах, 10% от дохода осужденного будет перечислено дочери.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководитель петербургской компании задолжал сотрудникам свыше двух миллионов рублей заработной платы.