Директор петербургской организации задолжал сотрудникам почти 2 миллиона

Сотрудникам не доплатили почти два миллиона. Фото: pixabay

Сотрудникам не доплатили почти два миллиона. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства. Сотрудники наведались в акционерное общество «Строительное управление − 305».

Обо всем стало известно в понедельник, 20 апреля. В ходе проверки выяснилось, что организация задолжала зарплаты 51 работнику.

Как сообщили в прокуратуре города, работникам не выплатили 1,9 млн рублей.

В адрес директора общества было внесено представление с требованием незамедлительного устранения нарушений закона. В результате задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга «приютил» в своей квартире более 100 мигрантов. В отношении горожанина возбудили уголовное дело, материалы были направлены сотрудникам правоохранительных органов.