Петербуржец «приютил» в своей квартире более 100 мигрантов

Петербуржец &#171;приютил&#187; в своей квартире более 100 мигрантов
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга прокуратура выявили факт массовой фиктивной постановки иностранных граждан в одной из квартир жилого дома.

Обо всем стало известно в понедельник, 20 апреля. Сотрудники выяснили, что местный житель в период с 1 по 5 марта осуществил регистрацию 126 мигрантов по месту своего жительства.

Как сообщили в прокуратуре города, фактически намерений предоставить им свою квартиру для проживания горожанин не имел.

Материалы проверки были направлены правоохранителям. Уголовно дело возбудили по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петроградского района обвинили в фиктивной постановке на учет 17 граждан ближнего зарубежья. От имени иностранцев петербуржец подал в многофункциональный центр документы о регистрации по месту пребывания.

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