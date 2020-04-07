Житель Петроградки «приютил» в своей квартире 17 мигрантов

Житель Петроградки &#171;приютил&#187; в своей квартире 17 мигрантов
Суд рассмотрит дело о фиктивной регистрации. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге перед судом предстанет житель Петроградского района. Его обвиняют в фиктивной постановке на учет 17 граждан ближнего зарубежья.

По версии следствия, в январе 2020 года мужчина за денежное вознаграждение осуществил временную регистрацию мигрантов в своей квартире. От имени иностранцев он подал в многофункциональный центр (МФЦ) документы о регистрации по месту пребывания. При этом предоставлять им жилье в действительности мужчина не собирался.

«Всего за указанный период мужчина зарегистрировал в квартире 17 граждан ближнего зарубежья», — уточнили в прокуратуре Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Петроградского района Петербурга судят за фиктивную постановку на учет восьми граждан ближнего зарубежья.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мигранты новости спб Петроградский район прокуратура фиктивная регистрация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции
Фермеры Ленобласти начнут продавать свою продукцию в садоводствах
В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе
В Петербурге пока не определились с форматом проведения «Бессмертного полка»
Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей
На Петроградке машина сбила пешехода
Во время самоизоляции в Петербург заглянули бобры
«Спортмастер» закрыл все магазины из-за коронавируса