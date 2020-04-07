Житель Петроградки «приютил» в своей квартире 17 мигрантов

В Петербурге перед судом предстанет житель Петроградского района. Его обвиняют в фиктивной постановке на учет 17 граждан ближнего зарубежья.

По версии следствия, в январе 2020 года мужчина за денежное вознаграждение осуществил временную регистрацию мигрантов в своей квартире. От имени иностранцев он подал в многофункциональный центр (МФЦ) документы о регистрации по месту пребывания. При этом предоставлять им жилье в действительности мужчина не собирался.

«Всего за указанный период мужчина зарегистрировал в квартире 17 граждан ближнего зарубежья», — уточнили в прокуратуре Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Петроградского района Петербурга судят за фиктивную постановку на учет восьми граждан ближнего зарубежья.