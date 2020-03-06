Жительницу Петербурга будут судить за фиктивную постановку на учет иностранцев

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Жительница Петербурга пойдет под суд за фиктивную постановка на учет иностранцев.

Как полагает следствие, в декабре прошлого года женщина осуществила фиктивную постановку на учет восьми граждан ближнего зарубежья по месту своего жительства в Петроградском районе, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Таким образом, иностранные граждане на основании произведенной фиктивной регистрации получали право законного нахождения на территории страны.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженке дали условный срок за фиктивную регистрацию 40 мигрантов. Ее приговорили к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно и испытательным сроком 1 год 6 месяцев.