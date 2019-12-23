Петербурженке дали условный срок за фиктивную регистрацию 40 мигрантов

Петербурженке дали условный срок за фиктивную регистрацию 40 мигрантов
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге мировой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, ранее имевшей судимости, сообщает городская прокуратура.

Подсудимую признали виновной в фиктивной постановке на учат иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в России. Суд установил, что в октябре текущего года женщина предоставила в орган миграционного учета уведомления о прибытии в ее квартиру 40 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Отмечается, что при этом она не планировала предоставлять им жилье.

Суд признал женщину петербурженку виновной в фиктивной регистрации. Ее приговорили к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно и испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более ста мигрантов зарегистрировали по несуществующему адресу в Петербурге.

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Петербурженке дали условный срок за фиктивную регистрацию 40 мигрантов
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