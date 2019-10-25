Более ста мигрантов зарегистрировали по несуществующему адресу в Петербурге

Во Фрунзенском районе Петербурга возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. На учет фиктивно поставили 122 иностранца.

Нарушения выявили во время проверки ООО «Белграсс». Организация поставила мигрантов на учет по несуществующему адресу — Петербург, улица Прогонная, 1, корпус В, помещение 1H, офис 16, сообщает прокуратура Петербурга.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконной миграции».

Ведомство также требует снять иностранцев с миграционного учета и аннулировать все документы, выданные на основе фиктивной регистрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одной из квартир Всеволожска зарегистрировали 173 мигранта. При этом собственник жилья об этом ничего не знал. Иностранцы по адресу регистрации не проживали.