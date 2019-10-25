Более ста мигрантов зарегистрировали по несуществующему адресу в Петербурге

Более ста мигрантов зарегистрировали по несуществующему адресу в Петербурге
Мигрантов поставили на учет фиктивно. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Во Фрунзенском районе Петербурга возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. На учет фиктивно поставили 122 иностранца.

Нарушения выявили во время проверки ООО «Белграсс». Организация поставила мигрантов на учет по несуществующему адресу — Петербург, улица Прогонная, 1, корпус В, помещение 1H, офис 16, сообщает прокуратура Петербурга.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконной миграции».

Ведомство также требует снять иностранцев с миграционного учета и аннулировать все документы, выданные на основе фиктивной регистрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одной из квартир Всеволожска зарегистрировали 173 мигранта. При этом собственник жилья об этом ничего не знал. Иностранцы по адресу регистрации не проживали.

мигранты незаконная миграция новости спб прокуратура фрунзенский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЦАР планирует создать военную базу в России
В Ленобласти запустили «Ласточки по маршруту Петербург — Кузнечное
За вождение в нетрезвом виде петербуржцу придется подметать улицы
В Ленобласти открылся Центр приводной техники за 35 миллионов евро
Житель Кингисеппа месяц крал болты с ЖД-станции на металлолом
Наркосбытчик из Петербурга подозревается в отмывании денег
Беглова наградили Орденом Дружбы Южной Осетии
Санавиация за день трижды вылетала в Ленобласть за пострадавшими