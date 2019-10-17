Во Всеволожске женщина прописала в чужой квартире 173 мигранта

Во Всеволожске женщина прописала в чужой квартире 173 мигранта
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

В Ленобласти злоумышленница незаконно зарегистрировала в квартире 173 мигранта.

При это собственник квартиры об этом ничего не знал.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что женщина без согласия собственника квартиры во Всеволожске зарегистрировала в нее 173 иностранных гражданина, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве. Мигранты в квартире не проживали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что две женщины в Адмиралтейском районе незаконно прописали в своих квартирах 18 мигрантов.

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Во Всеволожске женщина прописала в чужой квартире 173 мигранта
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