Овечкин хочет вернуться в Россию после завершения карьеры

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих планах после завершения игровой карьеры.

«Пока не задумывался над тем, что я буду делать после окончания карьеры. Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом», — рассказал хоккеист в эфире Светланы Абросимовой в Instagram.

Ранее Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкин забросил шайбу в матче против «Оттавы Сенаторз», которая стала для него 694-ой в карьере. Благодаря этой шайбе россиянин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.