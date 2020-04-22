Экс-капитан СКА Ковальчук рассказал о лучших моментах своей карьеры

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук назвал три лучшие момента в своей карьере.

«В первую очередь, победа на Олимпиаде. Это самое главное. Потом — момент, когда меня взяли в 16 лет во взрослую команду «Спартака». Что касается третьего момента — чемпионат мира в 2008 году», — рассказал он, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, экс- капитан петербургского СКА Илья Ковальчук в результате обмена между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перешел из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталс», за который выступает его соотечественник Александр Овечкин. В составе хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук дважды стал обладателем Кубок Гагарина. В НХЛ длительное время выступал за «Атланту Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.