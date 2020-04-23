Перенесшая коронавирус петербурженка рассказала о симптомах

Жительница Северной столицы, которая вылечилась от коронавируса, рассказала, какие симптомы инфекции проявлялись в начале заболевания.

В среду, 22 апреля, 54-летняя петербурженка вместе с 82-летней мамой была выписана из инфекционной больницы имени Боткина, куда они попали с одинаковым диагнозом: коронавирус. По словам женщины, сначала у нее начался сухой кашель, а затем повысилась температура до 38 градусов. Позже ухудшилось общее самочувствие, появилась слабость, отсутствие аппетита и вкуса.

Именно потому, что женщина несерьезно отнеслась к симптомам, в клинику она попала вместе с пожилой мамой. У нее, к счастью, болезнь протекала в легкой форме, передает «Мойка78», в то время как собеседница издания на два дня попала в реанимацию, а в Боткинской больнице, в общей сложности, провела 22 дня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два корпуса клиника Петра Великого закрыты на карантин в связи с заражением COVID-19 одного из хирургов-онкологов, работавшего, в том числе, там.