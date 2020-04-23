Два корпуса клиники Петра Великого закрыты на карантин

По распоряжению главного врача Северной столицы Наталии Башкетовой, два корпуса клиника Петра Великого, вместе с врачами и пациентами, закрыты на карантин.

Как выяснилось, у хирурга-онколога, работающего в нескольких медицинских учреждениях, выявили коронавирус. В связи с этим на 14 дней сотрудники отделений, вместе с больными, полностью изолированы от внешнего мира. Ограничительные меры в больнице начали действовать еще на прошлой неделе, передает «Neva.Today».

Обсервацию снимут только после того, как третья партия анализов покажет все отрицательные результаты. Пока что нет результатов даже второй части тестов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Соединенных Штатах коронавирусной инфекцией впервые заразились кошки. Подхватили COVID-19 животные, проживающие в штате Нью-Йорк.