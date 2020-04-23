В США коронавирусную инфекцию впервые выявили у двух кошек

В американском штате Нью-Йорк зафиксировали два случая заражения новой инфекцией COVID-19 у домашних животных.

По данным представителей Министерства сельского хозяйства и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, коронавирусом заразились две кошки. Инфекцию передали соседи или же сами хозяева.

Как сообщили в Associated Press, заболевание проходит в легкой форме, у животных небольшие проявления респираторного заболевания.

В ведомстве добавили, что к настоящему моменту нет свидетельств, что домашние любимцы играют какую-либо роль в передаче COVID-19 человеку. Однако на время пандемии не стоит подпускать их к другим животным, а также к чужим людям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Соединенных Штатах жертвами коронавирусной инфекции стали более 46 тысяч человек.