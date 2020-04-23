В Петербурге лишенный автомобиля должник по алиментам приехал к судебным приставам на самокате

В Петербурге лишенный автомобиля должник по алиментам приехал к судебным приставам на самокате
Исполнительное производство в отношении владельца самоката находится на контроле судебного пристава. Фото: pixabay.com

В Северной столице должник по алиментам, которого приставы ограничили в праве управлять машиной, приехал в отдел УФССП на самокате.

С 34-летнего петербуржца по решению Волковского отдела судебных приставов петербургского УФССП должны взыскать четверть всех доходов в пользу 7-летнего сына. Однако мужчина исполнять решение суда не торопился и, более того, попытался оспорить принудительно принятые в его отношении ограничительные меры.

Нарушитель задолжал сыну 125 тысяч рублей, причем мать ребенка заявляет, что истинные доходы мужчины превышают официальные цифры. Это утверждение должнику удалось оспорить, но право пользования автомобилем он не отстоял. Тогда мужчина явился к приставам на новеньком самокате и объяснил, что увеличил свой доход и готов отдавать сыну больше средств. Теперь в счет долгов и текущих алиментов должник перечисляет 50% заработка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что должник по алиментам проведет полгода на исправительных работах.
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