Дело о даче взятки должностному лицу в Петербурге ушло в суд

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в даче взятки.

Как полагает следствие, мужчина продавал безлицензионные табачные изделия. В ходе проверки выяснилось, что он предложил сотрудникам денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей за непроведение проверки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

После передачи денежных средств его задержали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения заместителю начальника 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому районе Ленобласти Владимиру Митякову. Его подозревают в получении взятки.