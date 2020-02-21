Замначальника отдела полиции оставили под арестом по делу о взятке

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения заместителю начальника 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому районе Ленобласти Владимиру Митякову. Его подозревают в получении взятки.

Решением суда Митяков будет заключен под стражу до 16 апреля. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петерубурга.

Свою вину он не признает. В качестве меры пресечения просил избрать домашний арест.

По версии следствия, Митяков и его соучастники неоднократно получали взятки от предпринимателя. За деньги они согласились не привлекать его к ответственности за незаконную торговую деятельность. В общей сложности они получили взятки на сумму не менее 3 млн 810 тыс. рублей.

Его предполагаемый соучастник Родион Кисилев также заключен под стражу. Мера пресечения избрана до 16 апреля. Свою вину он не признал.