Обзор ставок на матч Реал Мадрид – Эйбар

В рамках 28 тура испанской Ла Лиги состоится очень важный матч между мадридским «Реалом» и «Эйбаром». Поединок пройдет на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид). Матч пройдет при пустых трибунах, из-за угрозы распространения коронавируса.

Статистика встреч:

«Реал Мадрид» выиграл пять из шести крайних очных поединков.

«Реал Мадрид» в четырех из пяти крайних домашних очных поединках.

«Реал Мадрид» забил 11 голов в пяти крайних играх.

«Эйбар» проиграл в четырех из пяти крайних поединках.

«Эйбар» пропустил 11 голов в пяти крайних играх.

«Эйбар» не может выиграть четыре гостевых матча кряду.

Популярные прогнозы

Самым популярным прогнозом на матч «Реал Мадрид» — «Эйбар» является – П1 (Победа «Реала Мадрид»). 62 эксперта (39%) уверенны в том, что хозяева одержат победу. Исходя из статистики «Эйбар» является достаточно удобным оппонентом для «королевского клуба». «Реал Мадрид» выиграл в пяти из шести крайних очных поединках, и скорее всего данный матч не станет исключением.

Вторым по популярности прогнозом является – Ф1 (-1.5) (Победа «Реала Мадрид» с учетом форы минус полтора. 33 спортивных аналитиков (21%) считают, что хозяева по силам обыграть гостей с разницей в два и более гола. «Реал Мадрид» на данный момент занимает второе место в Ла Лиге, и в случае победы имеет шанс обойти «Барселону» в титульной гонке. «Эйбар» в свою очередь очень ужасно играет на выезде, и проиграл в двух крайних гостевых играх с общим счетом 7:1.

Третьем по популярности прогнозом, как это не странно, является П2 (Победа «Эйбара). 20 прогнозистов считают, что у «Эйбара» все же есть шансы на победу в гостях. Все дело в том, что «Реал Мадрид» проводят крайне нестабильный сезон, и уже не раз проигрывал клубам из нижней части турнирной таблицы, и многие эксперты считают, что коэффициент на победу «Эйбара» слегка завышен (кф 14.25).

Данные расчеты были сделаны на основе сбора и агрегации информации с основных источников рунета, по спортивным прогнозам при помощи сервиса https://tips.ru

Лучшие коэффициенты

Сервисом Tips.ru были проанализированы и подобраны лучшие коэффициенты в проверенных букмекерских конторах на все основные исходы матча: