В Петербурге на стройке разбился рабочий

В Петербурге на стройке разбился рабочий
Спасти мужчину не смогли. Фото: Baltphoto

Трагедия развернулась в Невском районе в среду, 22 апреля.

При проведении работ по строительству, с балкона 3 этажа выпал сотрудник коммерческой фирмы. Как это произошло — пока неизвестно. Мужчину госпитализировали в больницу. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Травмы оказались слишком серьезными. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, проводится доследственная проверка сотрудниками следственного комитета. После этого, будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Петербурга молодой человек упал с высоты на капот автомобиля. Ему удалось выжить. Прохожие оперативно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение. Причины падения неизвестны.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
падение с высоты рабочий смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В правительстве поддержали запрет на самостоятельное взвешивание продуктов ...
Россияне смогут покупать SIM-карты через интернет
Яндекс запустил платформу для умных телевизоров
В Петербурге пройдет дождь с мокрым снегом
В Петербурге на стройке разбился рабочий
Отельеров Петербурга просят предоставить убежища жертвам домашнего насилия
Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы по футболу оставит название ...
Похищенную в Петербурге девушку нашли в Ленобласти