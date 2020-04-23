В Петербурге на стройке разбился рабочий

Трагедия развернулась в Невском районе в среду, 22 апреля.

При проведении работ по строительству, с балкона 3 этажа выпал сотрудник коммерческой фирмы. Как это произошло — пока неизвестно. Мужчину госпитализировали в больницу. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Травмы оказались слишком серьезными. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, проводится доследственная проверка сотрудниками следственного комитета. После этого, будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Петербурга молодой человек упал с высоты на капот автомобиля. Ему удалось выжить. Прохожие оперативно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение. Причины падения неизвестны.