На севере Петербурга молодой человек упал с высоты на капот автомобиля

Ничего конкретного о состоянии юноши на данный момент пока не сообщается. Фото: Pixabay

Ничего конкретного о состоянии юноши на данный момент пока не сообщается. Фото: Pixabay

Причины падения неизвестны. Сегодня, 22 марта, около 3 часов дня, произошло падения с балкона парадной молодого мужчины.

Все произошло в одном из жилых домов на улице Мориса Тореза в Выборгском районе. Пострадавший 22 лет приземлился на припаркованный автомобиль, где его заметили очевидцы и вызвали скорую помощь. Сейчас житель Всеволожска (с собой у него были документы, удостоверяющие личность) находится в Елизаветинской больнице. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства трагедии будут выясняться полицией. Пока что, известно лишь, что за 5 минут до трагедии молодой человек вошел в парадную и поднялся на 16 этаж дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга засняли на видео падение канатоходца в Обводный канал. Несмотря на ледяную воду, экстремал не пострадал.