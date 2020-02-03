Жители Петербурга засняли на видео падение канатоходца в Обводный канал

Полиция, между тем, ожидала канатоходца в пункте назначения. Фото: vk.com/spb_today

Полиция, между тем, ожидала канатоходца в пункте назначения. Фото: vk.com/spb_today

Любителя экстремальных развлечений в Северной столице не остановило даже падение в ледяную воду. Мужчина оказывался в воде около шести, спасала только страховка.

Видеозапись с канатоходцем, пытающимся преодолеть Обводный канал, опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте» в понедельник, 3 февраля. Автор публикации отмечает упорство акробата, поскольку даже многочисленные падения не остановили его от достижения желаемого.

Вероятно, канатаходцу мешал довольно сильный ветер. Свидетели отмечают, что, несмотря на неудачи, мужчина на канате не пострадал. Однако на набережной его уже поджидали сотрудники правоохранительных органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ранее канатоходец Максим Кагин перешел канал Грибоедова. Причем экстремал сделал это без страховки.