Канатоходец снова пересекает водоемы Петербурга без страховки

Канатоходец снова пересекает водоемы Петербурга без страховки
Канатоходец в Петербурге. Фото: instagram.com/kagin_maksim

Канатоходец Максим Кагин, похоже, решил повторить трюк и снова пересечь один из водоемов Петербурга без страховки. Накануне он балансировал на тонком тросе над каналом Грибоедова.

В воскресенье, 26 января, Кагин поделился в instagram снимком, на котором он по канату переходит один из петербургских водоемов. Когда именно было сделано фото, неизвестно. Однако не исключено, что канатоходец решил испытать себя второй день подряд.

Напомним, накануне, 25 января, Кагина заметили на набережной канала Грибоедова. Без страховки он пересек водоем близ Дома Зингера. Записью трюка поделился его коллега-экстремал Александр Грибанов в instagram.

Канатоходец переходит канал Грибоедова в Петербурге. Фото: instagram.com/gribanov_91
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