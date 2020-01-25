Мужчина прошелся по канату над каналом Грибоедова

В центре Санкт-Петербурга неизвестный мужчина без страховки вновь прошелся по канату, натянутому над каналом Грибоедова.

Очевидцы опубликовали произошедшее в Instagram.

После исполнения трюка толпа вознаградила канатоходца аплодисментами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что капитальный ремонт правого берега набережной канала Грибоедова на участке от дома №131 до Могилевского моста будет завершен осенью 2021 года. Проведение работ контролирует Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В ходе ремонта будет обновлена конструкция стенки набережной на участке,