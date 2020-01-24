Ремонт участка набережной канала Грибоедова завершат к октябрю 2021 года

В ходе капремонта будет полностью восстановлен имеющийся рядом с мостами газон, площадью около 120 квадратных метров.Фото: mostotrest-spb.ru

В ходе капремонта будет полностью восстановлен имеющийся рядом с мостами газон, площадью около 120 квадратных метров.Фото: mostotrest-spb.ru

Капитальный ремонт правого берега набережной канала Грибоедова на участке от дома №131 до Могилевского моста будет завершен осенью 2021 года.

Проведение работ контролирует Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В ходе ремонта будет обновлена конструкция стенки набережной на участке, протяженностью 280 метров, общая площадь которого составляет 5 тысяч квадратных метров.

Кроме того, подрядчик выполнит работы по очистке фасада и реставрации гранитной облицовки и перил набережной на участке, длиной 276,5 метров, сообщают в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что реставрационные работы в особняке Карловой на набережной реки Фонтанки ограничат автомобильное движение на четной стороне набережной от Невского проспекта до Графского переулка с 25 января до 15 мая.