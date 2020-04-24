Задержавшегося в Петербурге молдаванина судят за взятку полицейскому

Задержавшегося в Петербурге молдаванина судят за взятку полицейскому
Мужчина пытался дать взятку полицейскому. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге перед судом предстанет гражданин Молдовы. Его обвиняют в даче взятки сотруднику полиции.

По данным следствия, мужчина проживал в поселке Металлострой по временной регистрации. Срок его пребывания в России истек в ноябре 2019 года, однако покидать страну он не спешил.

В марте 2020 в ходе рейда его доставили в правоохранительные органы. В надежде избежать административной ответственности за нарушения режима пребывания в РФ молдаванин предложил участковому 15 тыс. рублей.

«От денежных средств сотрудник полиций отказался», — сообщили в пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение в отношении мужчины утверждено. Материалы уголовного дела направлены в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взятка новости спб прокуратура республика молдова суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красногвардейском районе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Суд рассмотрит иск петербуржца, требующего отменить запрет на посещение ...
В Курортном районе пьяный тракторист-иностранец поджег административное ...
Задержавшегося в Петербурге молдаванина судят за взятку полицейскому
Во Владивостоке умерла создательница конфет «Птичье молоко»
Петербург оказался в тройке лидеров по количеству преступлений в ...
После ДТП в Ленобласти с тремя маленькими детьми возбуждено уголовное дело
Месси назвали лучшим футболистом за 25 лет