Задержавшегося в Петербурге молдаванина судят за взятку полицейскому

В Петербурге перед судом предстанет гражданин Молдовы. Его обвиняют в даче взятки сотруднику полиции.

По данным следствия, мужчина проживал в поселке Металлострой по временной регистрации. Срок его пребывания в России истек в ноябре 2019 года, однако покидать страну он не спешил.

В марте 2020 в ходе рейда его доставили в правоохранительные органы. В надежде избежать административной ответственности за нарушения режима пребывания в РФ молдаванин предложил участковому 15 тыс. рублей.

«От денежных средств сотрудник полиций отказался», — сообщили в пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение в отношении мужчины утверждено. Материалы уголовного дела направлены в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.